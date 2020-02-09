09.02.2020 (20:53)

В Армении проводятся сезонные мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих ЮВО

Медицинский персонал филиала 1602 военного клинического госпиталя (ВКГ) и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, проводит ряд мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах, на сторожевых заставах и полигонах Камхуд и Алагяз.

В подразделениях введена регулярная проверка термометрии личного состава, исключены мероприятия с возможным переохлаждением и массовым скопление военнослужащих. Медики регулярно проводят мониторинг санитарно-гигиенических условий размещения военнослужащих и выявляют больных на утренних осмотрах и вечерних построениях.

Систематически в столовых проводится выдача витаминов и противовирусных лекарственных средств, контроль температурного режима в лечебных заведениях, местах проведения занятий и проживания военнослужащих, соблюдение проветривания и кварцевания помещений в жилых, служебных и административных объектах военной базы.

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При выявлении больных военнослужащих лечение проводится в стационаре филиала 1602 ВКГ, где создан и поддерживается необходимый запас препаратов общей профилактики, средств экстренной профилактики болезней органов дыхания, противогриппозных и дезинфекционных средств.