09.02.2020 (16:46)

В проекте «Дорога памяти» на территории соединения ЮВО в Абхазии уже приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей

В Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей уже приняли участие в проекте «Дорога памяти».

Сведения и фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны участники предоставили для обработки в отделение военно-политической работы соединения. Более 80 процентов человек внесли данные самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Открытие галереи «Дорога Памяти» запланировано в мае, но с началом ее работы сбор данных о поколении Великой Победы не закончится.

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