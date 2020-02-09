09.02.2020 (20:31)

Юнармейцы сняли видео-инструкцию для «Дороги памяти»

Дорогу осилит идущий –так решили столичные юнармейцы и сняли ролик, который поможет их сверстникам заниматься сохранением памяти о родных – участниках Великой Отечественной войны. Ребята пошагово расписали механизм действий, чтобы помочь проекту «Дорога памяти» активнее развиваться в их городе.

«Юнармейцы активно оцифровывают фотографии родственников и загружают информацию о Героях. На сайте «Дороги памяти», куда теперь можно попасть через сайт Движения, идет онлайн подсчет участников будущей мультимедийной галереи. Данные обновляются постоянно. Это говорит о большой востребованности проекта. Собирается самая настоящая народная летопись Победы! Именно мы, своим участием, сохраняем то важное, что связано с историей Великой Отечественной» - подчеркнул лидер «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Для того, чтобы паззл сложился, в нем должны поучаствовать все потомки победителей. Сейчас пункты сбора и обработки информации открываются по всей стране. Передвижные площадки работают в библиотеках и домах офицеров, в театрах и образовательных учреждениях. Тем, к у кого дома нет компьютера и и скана, помогут волонтеры, среди которых немало юнармейцев.

«Мы посмотрели инструкцию, опубликованную на сайте «Юнармии». Все просто и понятно – скачали логотип акции, распечатали, раздали листовки друзьям и знакомым – чтобы каждый, во-первых, узнал о проекте, а, во-вторых, осознал необходимость своего участия в нем» - пояснила юнармеец из Томска Ирина Круглова.

Личный пример работает безотказно, рассказал командир юнармейского отряда из Москвы Андрей Смирницкий. Сейчас важно дать импульс, запустить цепную реакцию вовлеченности ребят. Выражаясь современным языком, создать вирусную рекламу. Доходом от которой будет сохранение исторической правды.

«Без памяти о прошлом нет будущего. В каждой семье есть свой Герой и реликвии, связанные с ним. Фотографии, письма, ордена, медали. Мы должны сделать так, чтобы о подвиге наших прадедов узнала вся страна и весь мир. Создать единый интернет-архив. Думаю, это минимум, на который мы способны в память о великих защитниках Родины!», - добавил юный участник Движения.

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