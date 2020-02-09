09.02.2020 (20:24)

Руководители подмосковного парка «Патриот» и парка «Патриот-Тула» подписали соглашение

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войны парк «Патриот» проводит ряд военно-патриотических мероприятий, реализует новые проекты и проводит тематические акции.

В ходе торжественного мероприятия по открытию выставки «Стальные соколы в небе Китая» директор Парка Игорь Барсков подписал соглашение по развитию патриотического воспитания и гражданской ответственности, исторического и культурного просвещения граждан с представителем парка «Патриот-Тула». Соглашение позволит реализовывать совместные проекты, проводить увлекательные мероприятия для посетителей и гостей разного возраста.

Кроме этого был подписан договор о передаче музейных предметов и документов, касающихся тематики выставки «Стальные соколы в небе Китая», между парком «Патриот» и «Тульским оружейным заводом». Руководство учреждений обсудили будущие проекты и перспективы развития патриотического воспитания, любви к Родине, гражданской ответственности и взаимоуважения.

Напоминаем, что парк «Патриот» - уникальный проект, на территории которого уже функционируют военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейные площадки, Конгрессно-выставочный центр и Конно-спортивный комплекс.

После рабочей встречи и торжественной части почетные гости познакомились с уникальными экспозициями Музейного комплекса и отметили интерактивность и доступность каждого экспоната.

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