09.02.2020 (20:10)

Тульские десантники встретились с ветеранами в городе Вязьма

В рамках совершения комбинированного марш-броска Тульские десантники встречаются с ветеранами Великой Отечественной Войны.

В рамках акции десантники пообщались с ветераном Великой Отечественной войны кавалером ордена Красной Звезды - капитаном Соколовым Иваном Васильевичем.

Иван Васильевич легендарная личность, почетный гражданин города Вязьма. Он родился в 1921 году в деревне Лебедево Вяземского района. Военную службу начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи в Выборге. Отсюда и ушел на фронт в 1941 году.

В осажденном Ленинграде Иван Васильевич получил свое первое ранение и свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» – за то, что под вражеским обстрелом восстановил поврежденную линию связи. День Победы фронтовик встретил в Праге. После окончания войны он остался служить в армии и был демобилизован в звании капитана в 1956 году.

Представители Тульского соединения ВДВ подарили Ивану Васильевичу Соколову символы десанта тельняшку и берет, а также другие памятные подарки. В ходе дружеского общения Иван Васильевич вспоминал годы войны и годы своей службы.

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