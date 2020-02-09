09.02.2020 (20:01)

В КВЦ «Патриот» завершился групповой этап соревнований по мини-футболу

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» продолжается чемпионат открытой футбольной лиги по мини-футболу. Это большой цикл игр, который военнослужащие, гражданский персонал воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, и члены их семей, посвящают 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Чемпионат организован Конгрессно-выставочным центром «Патриот» и спортивным комитетом Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Вчера состоялись завершающие игры отборочных соревнований первого этапа по мини-футболу в которых приняли участие четыре команды: «Авиатор» (Кубинка), «Кантемировец» (4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия), «Легион» и «Армата».

Все команды показали красивую игру, волю к победе, высокую спортивную подготовку и самоотдачу участников.

Упорнейшая игра с полным напряжением сил за выход в финал состоялась между командами «Армата» и «Кантемировец». В итоге со счётом 12:8 победил «Кантемировец».

По традиции судейская коллегия определила лучших игроков турнира. Лучшим голкипером четвёртой игры стал Геворг Мурадян, а нападающим – Никита Фролов.

Первый этап игр приурочен к Дню защитника Отечества и финальные соревнования этого этапа состоятся уже через неделю – 15 февраля. Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и спортивный комитет Национального центра управления обороной Российской Федерации приглашают всех желающих в этот день посмотреть красивую игру и поболеть за любимую или понравившуюся команду.



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