09.02.2020 (19:40)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил части Южного военного округа и Северо-Кавказское суворовское военное училище

Заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил ввод в строй впервые поступивших в конце 2019 года новых автоматизированных передвижных единиц, которые в комплексе образуют подвижный командный пункт армии.

На полигоне «Тарское» Юнус-Бек Евкуров проинспектировал войсковое стрельбище, которое было полностью переоснащено на новые модульные мишенные комплексы. В состав данных комплексов входят статические и динамические мишени, компьютеры и радиопередающие устройства, а также мишени, имитирующие полет беспилотных летательных аппаратов.

«Такое обновление учебно-материальной базы полигонов существенно повышает уровень выучки военнослужащих, а также их готовность к действиям в реальной боевой обстановке», - отметил замглавы военного ведомства.

Также замминистра проверил оснащение и боевую подготовку в учебном центре горной подготовки «Дарьял».

В Северо-Кавказском суворовском военном училище замглавы военного ведомства проверил учебно-материальную базу, осмотрел объекты инфраструктуры и оснащение учебных аудиторий, проверил ход занятий. «Кадетские корпуса и суворовские училища являются хорошим и надежным фундаментом для воспитания будущих защитников своей страны и своего народа», – сказал он.



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