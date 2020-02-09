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09.02.2020 (19:24)

В городе Екатеринбург завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою

9 февраля на базе спортивного комплекса «Родина» в городе Екатеринбург завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих объединений, соединений и частей ЦВО. Всего в соревновании принимали участие более 100 военнослужащих.

Судейство поединков проходило по олимпийской системе. Из турнира спортсмены будет выбывали сразу после первого поражения.

Финальные поединки определили сильнейшую команду спортсменов. По итогам поединков сборная команда 14 армия ввс и пво стало чемпионом Центрального военного округа в командном зачете. Победители и призеры соревнования будут включены в команду военного округа и примут участие в чемпионате Вооруженных Сил.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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