09.02.2020 (19:10)

100 летний юбилей аса-фронтовика Григория Речкалова отметили в Свердловской области

В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения дважды Героя Советского союза генерал-майора Григория Речкалова был организован комплекс торжественных мероприятий в посёлке Зайково Свердловской области.

На малой родине героя состоялся митинг и возложение венков к памятнику аса-фронтовика, в котором приняли участие военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, ветераны военно-воздушных сил, юнармейцы, кадеты, а также представители авиационного полка, в котором в годы войны проходил службу Григорий Речкалов.

«Современные летчики свято чтут традиции, которые были заложены героями лётчиками-асами в Великой Отечественной войне. И сегодня армия является достойным продолжателем идей наших отцов и дедов», - подчеркнул генерал-лейтенант запаса, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Военный лётчик-снайпер Виктор Севостьянов

После возложения венков, гости мероприятия приняли участие в уроке мужества, посетили концерт и экскурсию, которая прошла в Культурном центре имени Григория Речкалова.

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Речкалов (1920-1990 гг.) за время Великой Отечественной войны совершил 450 боевых вылетов, провёл 122 воздушных боя, лично сбил 61 самолёт противника и ещё 4 самолёта в групповых боях.

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