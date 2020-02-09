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09.02.2020 (19:00)

Фотографии для уникального проекта «Дорога памяти» можно загрузить в почтовых отделениях связи

В почтовом отделении Москвы в Хамовниках начал работу пункт загрузки и оцифровки данных для уникального проекта "Дорога памяти".  Благодаря широкой сети почтовых отделений, которая объединяет всю страну, каждый гражданин получит возможность стать частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти.

Пункт загрузки и оцифровки материалов о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны для последующей публикации в мультимедийной галереи «Дорога Памяти» начал работать в отделениях почтовой связи России в Москве. В течение февраля услуга будет запущена в других субъектах России.

В рамках проекта любой посетитель почтового отделения сможет обратиться к оператору почтовой связи, который примет фотографию для сканирования и размещения ее на сайте проекта «Дорога памяти».

Также в почтовых отделениях планируются к размещению информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

В период с 7 февраля по 31 мая 2020 года в рамках проекта «Дорога памяти» в почтовых отделениях связи будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта. Фотографии будут передаваться в управления федеральной почтовой связи регионов для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены отправителям.

 «Дорога Памяти» - проект Минобороны, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества
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