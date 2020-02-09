09.02.2020 (18:41)

Марш-бросок десантников Камышинского десантно-штурмового соединения достиг г. Балашов Саратовской области

После проведенных торжественных мероприятий в г. Волгограде команда участницы от Камышинского десантно-штурмового соединения выдвинулась в г. Балашов, где 8 февраля с.г. во взаимодействии с администрацией города, общественными ветеранскими движениями и общеобразовательными учреждениями провела ряд торжественных мероприятий приуроченные к празднованию 75 - годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и 90–летия со дня образования Воздушно-Десантных Войск:

После возложения цветов к мемориалу воинской славы на центральной площади города состоялся торжественный митинг с выступлением командования части, представителей администрации города, ветеранов и гостей.

После выступления всех участников выступили артисты ВДВ, совместно с художественными коллективами города.

На площадке был развернут пункт приема граждан на военную службу по контракту и проведена работа по привлечению на военную службу по контракту жителей г. Балашов, в ходе которой 16 кандидатов изъявили желание поступить на военную службу.

Впереди у команды новые города. Свой марш-бросок десантники посвящают двум датам - 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ.



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