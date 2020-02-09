09.02.2020 (18:13)

Курсанты РВВДКУ за 8 дней прошли более 800 километров, в рамках комбинированного марш-броска

Накануне, команда-участница комбинированного марш-броска команд ВДВ , в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск, от Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, совершала марш-бросок комбинированным способом до поселка Волово. В ходе совершения марш-броска командой РВВДКУ было пройдено 110 км, исходя из погодных условий, команда училища преодолела 46 км на лыжах.

По пути следования были пройдены населенные пункты Становое, Ключики, Иноземка и Борятино. По завершению суточного перехода личный состав РВВДКУ к 18.00 разместился в поселке Волово Тульской области.

С 1 февраля с.г., в рамках комбинированного марш-броска, личный состав РВВДКУ преодолел 422 км.



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