09.02.2020 (17:37)

Военные медики следят за здоровьем участников команд в ходе совершения комбинированного марш-броска ВДВ

Более 250 десантников совершают комбинированный марш-бросок по городам России, приурочив военно-патриотическую акцию к празднованию 75 - годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и 90–летия со дня образования Воздушно-десантных Войск.

Вместе с командами в составе группы обеспечения, которая сопровождает гвардейцев-десантников в дороге со всем необходимым имуществом, перемещаются и представители медицинской службы из штатных подразделений соединений и воинских частей ВДВ.

В состав каждой группы обеспечения включен санитарный автомобиль на базе автомобиля "КамАЗ" из медицинской роты с бригадой военных медиков.

Для оказания помощи подготовлена медицинская сумка с набором необходимых медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания помощи при растяжениях, потертостях и появлении мозолей при использовании лыж и обуви.

Кроме того для профилактики простудных заболеваний выдаются витамины, имеется запас антибиотиков и противовирусных средств, а на стоянках совместно с представителями тыловых служб оборудуются места обогрева и выдается горячий чай.

Вместе с командами представители военной медицины пройдут весь маршрут, который составляет более 7,5 тыс. км.



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