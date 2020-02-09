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09.02.2020 (17:17)

Военнослужащие Северного флота приняли участие в «Лыжне России»

8 и 9 февраля в регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота прошла XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2020». В ней приняли участие военнослужащие Северного флота и члены их семей.

Самый массовый забег состоялся в Северодвинском гарнизоне. Там участниками гонки стали около 500 человек из числа военных и гражданских служащих подразделений и частей, а также управления Беломорской военно-морской базы.

Во всех остальных гарнизонах Северного флота на лыжи встали несколько тысяч человек.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот
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