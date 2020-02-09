09.02.2020 (17:12)

Дзюдоист армейского клуба первенствовал на этапе открытого Кубка Европы в Болгарии

В Софии (Болгария) завершился этап открытого Кубка Европы по дзюдо, за победы в котором боролись более 250 спортсменов из более чем 35 стран. Армейские дзюдоисты Георгий Елбакиев и Ислам Хаметов завоевали «золото» и «серебро» соответственно.

Победитель Первенства Европы в команде, обладатель Кубка Европы среди юниоров младший сержант Георгий Елбакиев показал лучший результат в весовой категории до 81 кг на этапе открытого Кубка Европы в столице Болгарии. На пути к финалу армеец одолел соперников из Австрии, Бразилии, Франции, Испании и Марокко. В решающей схватке Елбакиев не оставил шансов Тимо Кавелиусу из Германии.

Ещё один спортсмен Центрального спортивного клуба Армии обладатель Кубка Европы, победитель Первенства России прапорщик Ислам Хаметов, выступающий в весовой категории до 66 кг, завоевал в Болгарии «серебро». Армейский дзюдоист одолел спортсменов с Кипра, из Франции, Испании и России. В поединке за «золото» Хаметов не сумел одержать победу над итальянцем Кармине Мария Ди Лорето.



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