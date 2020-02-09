09.02.2020 (17:09)

Армейские стрелки завоевали 8 медалей на Всероссийских соревнованиях и Первенстве России в Ижевске

В Ижевске завершились Первенство России (лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. В турнирах, проходящих одновременно, приняли участие более 430 юных атлетов из 40 регионов страны.

Так на Всероссийских соревнованиях в упражнении МВ-3х40 воспитанник спортивной школы самарского филиала ЦСКА Иван Бакулин в упорной борьбе завоевал серебряную медаль. Еще одна воспитанница спортшколы Софья Силантьева стала бронзовым призером турнира в упражнении МВ-60.

Наивысшую награду Всероссийских соревнований среди юниоров завоевал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Егор Спехов. Вместе с партнером по смешанной паре Яном Эйдензоном, он показал лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени (60 выстрелов, медленная и быстрая скорости).

Армеец проявил себя и на юниорском Первенстве, завоевав личное «серебро» в стрельбе по движущейся мишени – в упражнении (ВП/ДМ-60 инд.) и «бронзу» в составе команды в аналогичном упражнении.

Рядовой спортивной роты ЦСКА из г. Севастополь Александр Кондрашин завоевал серебряную награду Первенства России и стал двукратным серебряным призёром Всероссийских соревнований.

На Первенстве России Александр Кондрашин выступал в командных соревнованиях в составе сборной команды Республики Бурятии совместно с Вадимом Бочаровым и Тамиром Бадмаевым. По итогам соревнований, участие в которых приняли 25 сборных команд, представители Бурятии стали серебряными призёрами. Золотые награды Первенства завоевала сборная команда Красноярского края, бронза у сборной команды республики Саха.

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия Александр выступал как в личных, так и в командных дисциплинах.

В дисциплине по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров мастер спорта России Александр Кондрашин стал серебряным призёром. После 60 произведенных выстрелов Александр набрал равную с победителем Ильёй Корецким сумму – 534. Александр уступил первую ступень пьедестала почёта лишь по числу попаданий в «контрольную десятку». Замкнул тройку призёров Даниил Митин (529).

В упражнении стрельба из малокалиберного пистолета в смешанной паре Александр выступал вместе с Яной Ениной и стал серебряным призёром соревнований.



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