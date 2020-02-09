09.02.2020 (17:04)

Стартует Спартакиада Центральных органов военного управления Минобороны России

10 февраля в Спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» состоится торжественная церемония открытия Спартакиады Центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации. В этом году соревнования посвящены 290-летию со Дня рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова.

В церемонии открытия примут участие 36 команд.

В этот же день начнется и соревновательная программа Спартакиады. Военнослужащие поборются за звание сильнейших на волейбольной площадке.

В программе Спартакиады 7 военно-прикладных видов спорта. В течение этого года военнослужащим предстоит принять участие в соревнованиях по лыжным гонка, плаванию, мини-футболу, легкой атлетике, стрельбе из штатного и табельного оружия, городошному спорту. По завершении Спартакиады будут подведены итоги соревнований в общекомандном зачете.

Всего в спортивных состязаниях Спартакиады примут участие около 1000 военнослужащих ЦОВУ МО РФ.

Спартакиада проводится в целях совершенствования физической подготовки военнослужащих и государственных гражданских служащих.



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