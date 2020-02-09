09.02.2020 (16:48)

День открытых дверей в Военной академии войсковой противовоздушной обороны

Сегодня в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск) состоялся «День открытых дверей».

В мероприятии приняло участие более 300 человек, из них порядка 130 потенциальных кандидатов на поступление в академию из Смоленской, Брянской, Оренбургской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Московской, Псковской, Калужской областей и Ставропольского края.

Перед будущими абитуриентами и их родителями выступило руководство академии, которое рассказало основные требования к абитуриентам, а также порядок и условия поступления в академию. Гостям академии был продемонстрирован видеоролик об истории, становлении и достижениях академии.

После проведения беседы гостям академии были показаны современные и исторические образцы вооружения войсковой ПВО, памятные места – бюсты Героев Российской Федерации – выпускников академии, спортивные объекты кафедры физической подготовки, организация питания курсантов, экспозиция элементов парка «Патриот», учебно-материальная база академии.

Кроме, того руководство учебного заведения уделило особое внимание на профилактические мероприятия по сохранению здоровья курсантов проводимыми в период сезонного роста острых респираторных заболеваний.

Так в Военной академии в рамках профилактики простудных заболеваний проводятся следующие мероприятия: постоянно проводится ранее активное выявление больных с признаками респираторных заболеваний, а также осмотр всех пребывающих из отпусков и командировок; создан запас противовирусных препаратов и хлорсодержащих препаратов для проведения дезинфекции; осуществляются мероприятия по предупреждению переохлаждений военнослужащих во время проведения занятий на улице, а при занятиях в полевых условиях развертывается пункт обогрева, с обеспечением его горячим питьем; личному составу курсантов при приеме пищи в столовой организована выдача природных фитонцидов (лук и чеснок).



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