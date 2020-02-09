09.02.2020 (16:31)

В центральном военно-морском музее имени Петра Великого участники VI Коллегии военно-морских музеев открыли две новые уникальные выставки

Временная выставка «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками» и фотовыставка по материалам Росфото «Подвиг военных корреспондентов», на которой представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, торжественно открыты в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в рамках работы VI Коллегии музеев военно-морской направленности в Санкт-Петербурге.

На выставке из фондов ЦВММ имени Петра Великого, которая посвящена 200-летию первой Антарктический экспедиции 1819-1821 годов, представлены работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

Открытая в этот же день фотовыставка, посвящена коллективному подвигу военных корреспондентов, которые плечом к плечу с бойцами сражались на фронте. Благодаря им до нас дошлт подлинные образцы героических страниц нашей военной истории, позволяющие зрителю сегодня оказаться внутри великих и драматических сражений.

Выступая на церемонии открытия выставок, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай отметил, что «обе экспозиции славным страницам истории нашего Отечества».

«И если выставка, посвященная научному подвигу русских мореплавателей и ученых Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, дает зрителю возможность окончательно удостовериться в российском приоритете открытия Антарктиды, то фотоработы военных корреспондентов повествуют о ратном подвиге наших отцов и дедов. Редеют ряды ветеранов, но навечно сохранили их образы снимки военных лет, показывающие героев не только на боевом посту, но и в редкие минуты отдыха. Это истинная правда войны, которая, как известно, сотоит не только из победных реляций, - сказал Руслан Нехай.

Открытие выставки «Шестой континет», куратором которой выступил научный сотрудник Музея Александр Странковский, стало очередным итогом работы хранителей фондов музея, специалистов его научно-экспозиционного и других отделов, рассказавших сегодня участникам Коллегии о специфике и особенностях своей деятельности.

В ходе учебно-методических занятий среди прочих был также представлен пример интерактивной программы на базе выставочного проекта «Жил отважный капитан». Мастер-класс для участников Коллегии был проведен с участием группы школьников и привлечением курсантов Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Авторскую программу представили научные сотрудники ЦВММ Евгения Овсянникова и Мария Березюк, а также лектор-экскурсовод Михаил Тимофеев.



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