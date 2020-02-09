09.02.2020 (16:24)

Ульяновские десантники преодолев более 800 километров прибыли в г. Балахна

Накануне Нижегородский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени генерала армии Маргелова Василия Филипповича встретил участников масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ.

Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, в рамках марш-броска, совершают переход комбинированным способом по территории 11 регионов России. Свой переход гвардейцы-десантники начали с полигона “Поливно” под Ульяновском, после чего маршрут их следования пролегал через Самару и Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и д. Истомина Балахнинского района Нижегородской области, куда команда «крылатой пехоты» прибыла накануне, преодолев за восемь дней расстояние более чем в 800 километров.

Для воспитанников и гостей Нижегородского кадетского корпуса Приволжского Федерального округа имени генерала армии Маргелова Василия Филипповича Ульяновские десантники провели уроки мужества, организовали показательные выступления по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя с оружием, а также показали фильм о ВДВ.

Далее участники марш-броска совместно с кадетами и ветеранами ВДВ возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, который воздвигнут на территории кадетского корпуса и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Афганистана, полковник ВДВ в отставке Владимир Воронцов, который в 1968 году принимал участие в лыжном переходе Рязань–Минск протяжённостью более 800 километров, также был участником агитпробега Рязань–Разлив 1970 году, протяжённостью 1500 километров, награждён именными часами «Сержанту Воронцову за лыжный пробег. В.Ф. Маргелов».

В состав команды участницы Ульяновского соединения ВДВ также входит штатный фельдшер, который следит за состоянием здоровья и благоприятным самочувствием военнослужащих.

По окончанию торжественных мероприятий команда участница гвардейской десантно -штурмовой бригады выдвинулась по дальнейшему маршруту марш-броска комбинированным способом в город Воинской Славы Ковров, где также продемонстрирует свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений, проведут уроки мужества с кадетами и учениками школ, представят выставку современной боевой экипировки, парашютных систем специального назначения, а также проведут ряд агитационных мероприятий «Военная служба по контракту — твой выбор!».



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