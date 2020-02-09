09.02.2020 (16:06)

В рамках комбинированного марш-броска Псковские десантники провели мероприятия в городе Новосокольники

Десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, совершив переход по маршруту Бежаницы-Новосокольники Псковской области, провели в городе комплекс военно-патриотических мероприятий.

Утром, у мемориала памяти новосоколичанам, отдавших жизнь за независимость Родины, открытый в 2005 году, был проведен торжественный митинг с возлржением Гирлянды Памяти и цветов. На этом мемориале установлено 2 постамента на которых будут установлены бюсты двух героев-десантников 6 роты, Герою России гвардии сержанту Дмитрию Григорьеву и кавалеру ордена Мужества гвардии рядовому Алексею Воробьеву. Открытие бюстов состоится в марте с.г.

По окончании торжественной части мероприятия, коллектив Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения выступил перед местными жителями в доме культуры города, с военно-патриотическим репертуаром, а также исплнил произведения, посвященные Воздушно-десантным войскам. В концерте также приняли участие художественные коллективы города Новосокольники.

Кроме того, гвардейцы посетили краеведческий музей, в котором их познакомили с историей города.

Вместе с командой, в составе группы обеспечения, в марш-броске участвуют и представители медицинской службы соединения. У специалиста медицинской службы имеется комплект для оказания первой неотложной медицинской помощи, кислородное оборудование, а также все медикаменты, которые могут понадобится при совершении марш-броска, в том числе и противовирусные препараты. Для мобильности, представителям медицинской службы предоставлен специализированный медицинский автомобиль на базе шасси автомобиля “КамАЗ”.

Общая протяженность маршрута марш-броска комбинированным способом составляет более 840 км.

Позади у команды города Остров, Опочка, Бежаницы. За оставшуюся часть маршрута, десантники псковского гвардейского соединения посетят города: Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская. Завершат свой марш-бросок 19 февраля с.г. в городе-герое Москва, на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе, где состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения продемонстрируют свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений и концертов творческих коллективов соединения, атакже проведут уроки мужества с учениками школ.



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