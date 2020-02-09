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09.02.2020 (15:57)

Семь выпускников учебного военного центра главного уральского вуза пополнят подразделения ЦВО

7 лейтенантов, успешно прошедших программу обучения по различным военно-учетным специальностям, отправятся в войска Центрального военного округа для прохождения военной службы.

Среди офицеров-выпускников главного уральского вуза - будущие командиры танковых, инженерно-саперных взводов, начальники расчетов подразделений Воздушно-космических сил.

2 выпускника главного уральского вуза 2020 года отправятся для прохождения службы в танковую дивизию ЦВО, 2 молодых офицера займут первичные командные должности в мотострелковом соединении ЦВО, дислоцированном в Оренбургской области. 4 молодых офицера назначены для прохождения службы в соединения и части Центрального военного округа.

Всего в текущем году военно-учебный научный центр Уральского Федерального Университета выпустил 79 офицеров по различным военно-учебным специальностям специальностям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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