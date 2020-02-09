09.02.2020 (15:52)

В Ленинградской области военнослужащие ЗВО реконструировали эпизод советско-финской войны

На территории полигона «Кирилловский» (н.п. Каменка, Ленинградская область) к 80-летию советско-финской войны (1939-1940 гг.) состоялась военно-историческая реконструкция боёв на оборонительной линии финской армии, носящей название «линия Маннергейма».

В военно-исторической реконструкции приняли участие военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады, участники поисковых отрядов и патриотических организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках мероприятия участниками реконструкции были показаны основные элементы наступательных действий Красной армии, штурм укрепленных сооружений, огневое поражение противника огнем артиллерии, обезоруживание неприятеля в рукопашном бою.

В мероприятии приняли участие более 300 участников военно-исторических клубов, было задействовано свыше 20 единиц исторической техники, участники применили около 10 тыс. светошумовых патронов, средств имитации огня артиллерии и ударов авиации.

Кроме того, для зрителей были дополнительно организованы выставка современного вооружения и военной техники, стрелкового оружия времен советско-финской и Великой Отечественной войн, пункты обогрева, оборудована полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей.

Также был развернут пункт сбора сведений о ветеранах Великой Отечественной войны для создания единой базы данных в рамках Всероссийской акции «Дорога памяти».

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