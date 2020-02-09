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09.02.2020 (15:34)

В Военно-Морском Флоте проводится регулярная работа по профилактике гриппа и других сезонных заболеваний

«В Военно-Морском Флоте проводится регулярная работа по профилактике сезонных заболеваний и гриппа. Такая работа организована и проводится ежегодно медицинскими службами Главного командования ВМФ,  флотов ВМФ России с целью исключения заболеваний характерных для осенне-зимнего периода», - сообщил начальник медицинской службы Главного командования ВМФ полковник Игорь Мосягин.

По его информации «Профилактическая работа проводится в отношении всех категорий личного состава, - от военнослужащих срочной службы до адмирала. Она, предполагает, прежде всего,  вакцинацию. К ноябрю 2019 года в ВМФ России прошли вакцинацию 100 процентов военнослужащих. Войсковые части обеспечены препаратами, повышающими резистентность организма. Как и положено регулярно проводятся медицинские обследования личного состава, а также углубленные обследования на стационарной основе военнослужащих возрастной категории свыше 40 лет».

Полковник Игорь Мосягин также отметил, что «В войсковых частях, соединениях и объединения Военно-Морского Флота, в военно-морских учебных заведениях налажены все виды медицинского контроля, включая контроль за температурным режимом в жилых и служебных помещениях, их санитарным состоянием».

Он, также, отметил «У медиков Военно-Морского Флота большой опыт и практика в вопросах профилактики гриппа и других сезонных вирусных инфекций, так как силы ВМФ дислоцируются в различных климатических поясах. Эта специфика всегда учитывается в работе военной медицины на Флоте, в его береговых частях, на кораблях и судах обеспечения».

Игорь Мосягин отметил и эффективную работу кафедры и клиники  отоларингологии  Военно-Медицинской Академии, а именно работу на протяжении 2018-2020 гг начальника кафедры и клиники полковника Владимира Дворянчикова в производстве операций по исправлению носовых перегородок у воспитанников Нахимовского Военно-Морского Училища с целью подготовки «нахимовцев» к поступлению в высшие военно-морские учебные заведения и дальнейшей службе в ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Медицина
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