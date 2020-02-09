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09.02.2020 (15:22)

Сотрудники и курсанты ВмедА приняли участие в концерте в Храме Христа Спасителя, посвященном 75-летию Великой Победы

Преподавательский состав, педагоги, сотрудники и курсанты Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в храме Христа Спасителя в Москве  посетили концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед собравшимися выступил православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», который исполнил духовные и патриотические композиции.

Художественный руководитель и организатор хора лауреат международных конкурсов игумен Варнава (Столбиков) является давним другом академии. Хор более 15 лет выступает в Военно-медицинской академии по приглашению руководства и общины храма Петра и Павла.

Кроме того, для курсантов академии и личного состава в рамках духовно-просветительской программы были организованы экскурсии на Красную площадь и в оружейную палату, а также все желающие смогли побывать в Покровском монастыре, где находятся мощи блаженной старицы Матроны Московской. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия
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