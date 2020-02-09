09.02.2020 (14:54)

Точность поражения целей мотострелковых подразделений увеличена при использовании коллиматорных прицелов нового поколения

Точность поражения целей мотострелковыми отделениями общевойсковой армии Западного военного округа выросла при использовании новых коллиматорных прицелов для автоматов.

В ходе проведения занятий по огневой подготовке военнослужащие мотострелковых подразделений в модуле одиночной программы обучения провели проверку боя автоматов Калашникова АК-74М. В ходе проведения первого эксперимента 100% военнослужащих использовали коллиматорные прицелы 1П63, 1П29 поступивших на вооружение в рамках гособоронзаказа в конце 2019 года. В ходе сравнения результатов 2019 и 2020 года в аналогичных периодах успешное проведение практических стрельб увеличилось на 35% и составило свыше 80% общего результата оценок.

Также в зимнем периоде обучения в ходе слаживания подразделений будут зафиксированы результаты проведения стрельб с места или со сменой огневых позиций, в том числе и из неудобных позиций, для проведения сравнительного анализа и внесения изменений в план подготовки мотострелковых подразделений в летнем периоде обучения с учетом новых возможностей.

Коллиматорные прицелы 1П63 предназначены для ведения стрельбы в различное время суток и используются с различными модификациями автомата Калашникова: АКМН, АК 74Н3, АК 74MS, АКС 74Н5, АН 94 и ручными пулеметами: РПКН, РПК 74Н и РПК 74М.

В отличие от лазерных прицелов, точку прицела видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами.

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