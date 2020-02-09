09.02.2020 (14:43)

Бойцы противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы провели тренировки в искусственном водоеме

На первом этапе учения водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в учебном бассейне. В воде были отработаны приемы подводного боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп. После военнослужащие отряда отработали водолазные спуски и элементы подводного ориентирования, а также провели поиск и обезвреживание условных диверсионных средств.

На следующем этапе бойцы в тире выполнили стрельбы из личного оружия, а также из бесшумного пистолета ПБ по мишеням, имитирующим диверсионную группу условного противника.

Заключительным этапом учения стали тренировки по рукопашному бою. В спортивном зале специалисты отряда совершенствовали приемы нападения и обороны, ближнего боя с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Все мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки отрядов по борьбе с ДСС при строгом соблюдении требований безопасности во время проведения стрельб и водолазных спусков.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционирует в местах базирования Ленинградской ВМБ и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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