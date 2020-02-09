09.02.2020 (14:24)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в «Лыжне России-2020» в Сибири

Около 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в XXXVIII Всероссийской открытой лыжной гонке «Лыжня России-2020», которая проходит в Алтайском крае, Республике Хакасия, Новосибирской и Кемеровской областях.

Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов, и родов войск ЦВО продемонстрировали свои навыки, и выносливость на дистанции в 10 км. Кроме этого к акции присоединились курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и 30 курсантов специального факультета НВВКУ из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса

«Лыжня России» - это Всероссийская массовая лыжная гонка, в которой принимают участие, как любители, так и профессиональные лыжники.

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