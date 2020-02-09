Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.02.2020 (14:24)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в «Лыжне России-2020» в Сибири

Около 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в XXXVIII Всероссийской открытой лыжной гонке «Лыжня России-2020», которая проходит в Алтайском крае, Республике Хакасия, Новосибирской и Кемеровской областях.

Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов, и родов войск ЦВО продемонстрировали свои навыки, и выносливость на дистанции в 10 км. Кроме этого к акции присоединились курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и 30 курсантов специального факультета НВВКУ из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса

«Лыжня России» - это Всероссийская массовая лыжная гонка, в которой принимают участие, как любители, так и профессиональные лыжники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Башкирии собрали более 11 тысяч фотографий красноармейцев в рамках акции «Дорога памяти»
Российские военнослужащие в Таджикистане провели занятия по строевой подготовке с юнармейцами
Российская военная автоинспекция в Таджикистане провела акцию «Безопасность дорожного движения»
В Самаре прошел чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false