09.02.2020 (14:24)
Военнослужащие ЦВО приняли участие в «Лыжне России-2020» в Сибири
Около 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в XXXVIII Всероссийской открытой лыжной гонке «Лыжня России-2020», которая проходит в Алтайском крае, Республике Хакасия, Новосибирской и Кемеровской областях.
Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов, и родов войск ЦВО продемонстрировали свои навыки, и выносливость на дистанции в 10 км. Кроме этого к акции присоединились курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и 30 курсантов специального факультета НВВКУ из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса
«Лыжня России» - это Всероссийская массовая лыжная гонка, в которой принимают участие, как любители, так и профессиональные лыжники.
Новости по теме:
Метки: