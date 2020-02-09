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09.02.2020 (14:09)

В Республике Бурятия военнослужащие соединения связи ВВО провели с юнармейцами «Урок мужества»

В Республики Бурятия командный состав соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, с юнармейцами общеобразовательной школы 47, провели «Урок мужества».

Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.

После чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни совершали героические поступки.

Всего к мероприятиям привлекалось около 30 юнармейцев.

В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организовано совместное памятное фотографирование с учениками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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