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09.02.2020 (14:01)

Юнармейцы и школьники из Бурятии побывали в Партизанской деревне города Улан-Удэ

В военном городке Сосновый Бор города Улан-Удэ состоялась встреча участников регионального движения ВВПОД «Юнармия» и учеников кадетских классов с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.

Юнармейцам и школьникам, в ходе встречи, были представлены, историческая выставка музея боевой славы штаба объединения с обновленной программой посещения, а также выставка боевой техники на площадке вооружения.

Также юные патриоты побывали в гостях у партизан: в рамках презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» юные патриоты попали в «Партизанскую деревню. Визит получился увлекательным и зрелищным. Красный уголок, медицинский пункт, оружие, форма времен Великой Отечественной войны, все это создало атмосферу реалистичного партизанского движения того времени.

Всего во встрече, приняли участие около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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