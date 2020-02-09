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09.02.2020 (13:51)

В Республике Бурятия представители командования танкового соединения ВВО провели «День открытых дверей»

Юнармейцы посетили танковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, в рамках проведения «Дня открытых дверей».

На специализированной площадке ребятам посчастливилось увидеть образцы современной боевой и специальной техники, стоящие на вооружении соединения.

После чего в комнате Боевой Славы соединения продемонстрировали выставленные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, где соединения принимали непосредственное участие в интересах своей страны.

В комнате Боевой Славы ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, а также изучили  боевой путь воинской части.

Также ребятам провели экскурсию по казарме, где они ознакомились с жилищно-бытовыми условиями военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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