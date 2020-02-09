09.02.2020 (00:05)

В 22 гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии организованы меры профилактики простудных заболеваний

В 22 гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования Дальней авиации организованы меры профилактики простудных, инфекционных заболеваний и недопущению переохлаждения военнослужащих.

Начальники медицинских служб систематически проводят занятия с летными и техническими составами на темы: личной гигиены, признаков болезни и первых действий в случаи их выявлений.

В соединении и подчиненных войсковых частях ежедневно проводят осмотр солдат срочной службы, с целью заблаговременного выявления симптомов заболевания.

В спальных и учебных помещениях организовано 7-ми разовое проветривание помещений, проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия.

Для сотрудников санитарной части организованы инструктажи и обучающие программы. Медицинские работники ежедневно проводят совещания, на которых доводится анализ и динамика заболеваемости. Во всех военных госпиталях и медицинских пунктах соединения заблаговременно сформирован резерв необходимых медикаментов. Проводится плановая вакцинация личного состава.

Всему молодому пополнению, прибывающему в авиационные полки, назначается в обязательном порядке углубленное медицинское обследование. В случаях выявлении признаков заболевания рекомендовано направлять в военный госпиталь. Повышенное внимание уделено ограничению физической нагрузки военнослужащим в период адаптации к военной службе.

В продовольственный план обеспечения питания в столовых, внесены корректировки, на выдаче всем военнослужащим предлагается свежий лук, чеснок, сало, особое внимание уделено витаминизации пищи.

При минусовых показателях термометра, командирам подчиненных войсковых частей рекомендовано ограничить время занятий на улице до 40 минут, в районах, где температура снижается ниже -15 градусов - до 30 минут, а личному составу, задействованному в суточном наряде на открытом воздухе, выдавать дополнительное вещевое имущество: утепленная обувь и тулупы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице