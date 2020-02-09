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09.02.2020 (11:25)

В Башкирии собрали более 11 тысяч фотографий красноармейцев в рамках акции «Дорога памяти»

В Республике Башкортостан собрали более 11 тыс. фотографий красноармейцев в рамках акции Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти».

Сбор писем и фотографий из личных архивов фронтовиков, написанных в годы Великой Отечественной войны для их копирования и перевода в электронную базу, осуществляется сотрудниками военных комиссариатов республики. На сегодняшний день военным комиссариатом республики собраны материалы на 163 687 участника Великой Отечественной войны, в том числе свыше 500 писем.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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