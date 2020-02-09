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09.02.2020 (11:17)

Военные оркестры Санкт-Петербургского гарнизона проведут серию бесплатных концертов в честь 75-летия Победы

Военные оркестры соединений и воинских частей Западного военного округа, военных вузов и академий, дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне, проведут серию бесплатных концертов в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Концерты пройдут в рамках Фестиваля духовых оркестров Западного военного округа «Играйте, оркестры, звучите!» в клубе «Выборгская сторона». В качестве почётных гостей военными музыкантами приглашены фронтовики, защитники и жители блокадного Ленинграда.

В репертуаре оркестров запланировано исполнение всенародно любимых песен о войне, военных маршей, а также классических композиций советской, российской и мировой классики и эстрады. До 9 мая состоится более 10 концертов.

11 и 18 февраля выступят оркестры Военного института (военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Военной академии МТО, Военно-медицинской академии, Военного института Военной академии МТО, Военно-космической академии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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