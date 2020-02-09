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09.02.2020 (10:59)

В Севастополе прошли спортивные мероприятия с участием юнармейцев

В Севастополе среди участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» прошли спортивные мероприятия.

В рамках первенства среди среднеобразовательных учреждений прошло соревнование по стрельбе из пневматической винтовки на кубок Командующего Черноморским флотом.

Соревнование проходило в тире одной из школ Севастополя и было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.

Также на ледовом катке в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) состоялось мероприятие под названием «День зимних видов спорта - 2020».

Юнармейцы принимали участие как в хоккейном первенстве, так и в фигурном катании.

Всего в спортивных мероприятиях было задействовано порядка 500 юнармейцев.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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