09.02.2020 (10:59)
В Севастополе прошли спортивные мероприятия с участием юнармейцев
В Севастополе среди участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» прошли спортивные мероприятия.
В рамках первенства среди среднеобразовательных учреждений прошло соревнование по стрельбе из пневматической винтовки на кубок Командующего Черноморским флотом.
Соревнование проходило в тире одной из школ Севастополя и было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.
Также на ледовом катке в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) состоялось мероприятие под названием «День зимних видов спорта - 2020».
Юнармейцы принимали участие как в хоккейном первенстве, так и в фигурном катании.
Всего в спортивных мероприятиях было задействовано порядка 500 юнармейцев.