09.02.2020 (10:54)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели занятия по строевой подготовке с юнармейцами

Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане провели занятия по строевой подготовке с юнармейцами.

Практические занятия по теме «строевые приемы на месте и в движении без оружия» состоялись в спортивном зале шестой школы Министерства обороны РФ. Военнослужащие объяснили детям, что такое строй, шеренга, фланг и фронт, интервал, дистанция, ширина строя, одношереножный и двушереножный строй и его элементы. Также военнослужащие рассказали школьникам об обязанностях военнослужащих перед построением и в строю, о необходимости аккуратно заправить обмундирование, в движении сохранять равнение, установленный интервал и дистанцию. Занятия по строевой подготовке были направлены на выработку у школьников образцового внешнего вида, строевую выправку, умение четко и быстро выполнять строевые приемы. В завершении занятия юнармейцы отработали строевые приемы на месте и в движении в одиночном порядке.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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