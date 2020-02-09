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09.02.2020 (10:50)

Юнармейцы Сахалина активно участвуют в акции «Дорога памяти»

Юноши и девушки загружают информацию на специальный сайт о родственниках-участниках Великой Отечественной войны и на Дальневосточных фронтах.

Кроме того, юные патриоты раздают листовки об акции в общественных местах и молодежных спортивных клубах, разъясняя цели и важность акции населению.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.

Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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