09.02.2020 (10:50)
Юнармейцы Сахалина активно участвуют в акции «Дорога памяти»
Юноши и девушки загружают информацию на специальный сайт о родственниках-участниках Великой Отечественной войны и на Дальневосточных фронтах.
Кроме того, юные патриоты раздают листовки об акции в общественных местах и молодежных спортивных клубах, разъясняя цели и важность акции населению.
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.
Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.