09.02.2020 (10:43)
Юнармейцы ЕАО провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Юнармейцы Еврейской автономной области провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Материальное обеспечение состязаний и судейство обеспечили военнослужащие Восточного военного округа.
Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.
Победителям и призерам были вручены награды и ценные подарки.
Всего за победу боролись пять команд.
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