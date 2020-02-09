09.02.2020 (10:43)

Юнармейцы ЕАО провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Юнармейцы Еврейской автономной области провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Материальное обеспечение состязаний и судейство обеспечили военнослужащие Восточного военного округа.

Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

Победителям и призерам были вручены награды и ценные подарки.

Всего за победу боролись пять команд.

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