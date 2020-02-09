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09.02.2020 (10:21)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания отделений

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап слаживания отделений.

На этапе слаживания отделений водительский состав совершенствовал мастерство преодоления различных препятствий на обледенелых участках дорог при совершении марша в составе отделений. За указанный этап обучения в общей сложности водители ОГРВ ПРРМ преодолели около 5 тысяч километров, а военнослужащие израсходовали более 200 тысяч боеприпасов и имитационных средств.

В рамках данного этапа боевой подготовки все занятия были направлены на достижение автоматизма слаженных действий военнослужащих в составе отделения. Особое внимание уделялось действиям вновь прибывших военнослужащих по контракту при проведении боевых стрельб отделений.

Следующим этапом боевой подготовки у военнослужащих ОГРВ ПРРМ станет слаживание взводов, на которых военнослужащие отработают совместные действия в составе взвода.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Миротворческие операции
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