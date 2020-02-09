09.02.2020 (10:09)

На Балтийском флоте завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На полигоне «Пугачево» в Калининградской области завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». В соревнованиях приняли участие представители воинских частей и соединений Балтийского флота.

В ходе состязаний военные медики продемонстрировали навыки владения огнестрельным оружием и преодоления полосы препятствий. Особое внимание жюри уделялось оказанию первой медицинской помощи, где участникам необходимо было оперативно остановить кровотечение условно раненного военнослужащего, а также вынести его с поля боя, используя специальное снаряжение.

Также в составе команд военные медики Балтийского флота применяли военную технику для поиска и перевозки пострадавшего. При этом учитывалось время, потраченное на обнаружение условно раненного, а также навыки вождения медицинского автомобиля в условиях бездорожья и оказание первой медицинской помощи.

По результатам состязаний отобраны лучшие медицинские работники соединений и воинских флота, которые представят объединение на окружном этапе «Военной-медицинской эстафеты».

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