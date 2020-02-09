09.02.2020 (10:04)

Российская военная автоинспекция в Таджикистане провела акцию «Безопасность дорожного движения»

Российская военная автоинспекция (ВАИ) 201 военной базы в Таджикистане провела акцию для военнослужащих «Безопасность дорожного движения».

В ходе мероприятия сотрудники ВАИ провели занятия и приняли зачеты по правилам дорожного движения у военных водителей, управляющих колесной техникой. В парках боевых машин воинских частей проверили исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния, который позволяет выдавать заключение о готовности транспортных средств к эксплуатации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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