Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.02.2020 (09:45)

В Тверской области летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели летно-тактическое учение с истребителями Су-35С

Экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели плановое летно-тактическое учение в Тверской области.

По легенде учения "противник" нанес массированный ракетный удар по объектам взлетно-посадочной полосы, стоянок авиационной техники, командно-диспетчерскому пункту и местам хранения боеприпасов. Лётчики успешно вывели из под удара истребители Су-35С, МиГ-31Б на запасные аэродромы.

На втором этапе учения экипажи отработали прорыв воздушной обороны противника и уничтожение наземных сил противоракетной обороны в условиях противодействия средствам радиоэлектронного подавления.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области военнослужащие войск РХБ защиты отработали ликвидацию последствий применения противником химического оружия
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов-ремонтников
В Ленобласти психологи общевойсковой армии ЗВО провели тренинги для военнослужащих
Свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к боевым стрельбам

Метки:
Западный военный округ , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false