09.02.2020 (09:45)

В Тверской области летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели летно-тактическое учение с истребителями Су-35С

Экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели плановое летно-тактическое учение в Тверской области.

По легенде учения "противник" нанес массированный ракетный удар по объектам взлетно-посадочной полосы, стоянок авиационной техники, командно-диспетчерскому пункту и местам хранения боеприпасов. Лётчики успешно вывели из под удара истребители Су-35С, МиГ-31Б на запасные аэродромы.

На втором этапе учения экипажи отработали прорыв воздушной обороны противника и уничтожение наземных сил противоракетной обороны в условиях противодействия средствам радиоэлектронного подавления.

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