09.02.2020 (08:30)

Во Владивостоке прошла патриотическая акция в память о подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Сегодня на борту гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» состоялось торжественное построение, посвященное 30-й годовщине подъема Военно-морского флага на корабле и годовщине боя его знаменитого предшественника. Под звуки Гимна Российской Федерации были подняты Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

На Морском кладбище Владивостока также прошли памятные мероприятия, приуроченные к 116-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо.

В патриотической акции, которая состоялась у памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг», приняли участие моряки флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг», кораблей Приморской флотилии разнородных сил, ветераны флота, участники регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», курсанты детско-юношеской флотилии, представители Морского собрания Владивостока и жители города.

Перед памятником для церемонии был выстроен Почётный караул Тихоокеанского флота. Здесь же прошел митинг, на котором выступающие отметили, что подвиг экипажа «Варяга» не имеет срока давности и на этом примере мужества и доблести всегда будут воспитываться молодые патриоты нашего Отечества.

После окончания митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника.

В завершении церемонии военные моряки, курсанты и воспитанники детских патриотических клубов под Андреевскими флагами прошли торжественным маршем у мемориала.

Справочно:

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» - преемник одноименного корабля, героический экипаж которого прославился в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. в морском сражении у Чемульпо (ныне — Инчхон).

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. За час боя крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» произвели несколько попаданий в корабли противника, нанеся ему потери, но и сами, получив тяжелые повреждения, не смогли продолжить бой. Корабли вернулись в порт Чемульпо. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1 ранга В.Ф.Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них - скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.

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