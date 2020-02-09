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09.02.2020 (08:00)

Первый этап конкурса «Уверенный прием» завершился в ЦВО

В соединениях и воинских частях связи Центрального военного округа (ЦВО) завершился первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр-2020.

Соревнования состояли из индивидуальных и командных состязаний экипажей аппаратных и станций связи. В течение соревнований использовалось большое количество имитационных средств для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, а также применение современной техники связи. В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебных-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ, комплексных аппаратных связи П-260.

В полевых условиях связисты выполнили прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, передачу и прием информации как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух.

Победители первого этапа будут представлять свои воинские части на втором этапе конкурса, который пройдет в объединениях военного округа с 3 по 6 марта 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Уверенный прием
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