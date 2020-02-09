09.02.2020 (01:30)

Медики ЮВО проводят профилактику сезонных заболеваний на Северном Кавказе

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) военные медики проводят профилактику сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В целях исключения случаев заболевания военнослужащих гриппом и другими вирусными инфекциями военными медиками в тесном взаимодействии с командирами соединений и подразделений проводится многоуровневый комплекс мероприятий по предотвращению сезонной заболеваемости.

Во избежание распространения инфекционных заболеваний и лечения военнослужащих с легкими формами острых респираторных заболеваний в воинских частях организовано развертывание внештатных изоляторов. При необходимости изоляторы будут развернуты как госпитальные отделения, усиленные специалистами из лечебных учреждений округа.

«В ноябре-декабре 2019г. 100% личного состава призывников прошли вакцинацию современными противовирусными препаратами. Дополнительная профилактика будет проводиться с помощью ремантадина, дибазола и аскорбиновой кислоты» - отметил начальник медицинской службы армии подполковник медицинской службы Олег Овчаров.

Установлен порядок сквозного проветривания казарменных и других помещений. Проветривания будут проводиться не менее 7 раз в сутки во время нахождения военнослужащих на утренней физической зарядке, приемах пищи, плановых занятиях и вечерней прогулке. Медицинский осмотр личного состава в целях выявления больных осуществляется ежедневно.

В медучреждениях ЮВО созданы необходимые запасы вакцин против заболеваний, всего около 100 тыс. доз и более 15 тыс. упаковок различных витаминов. Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют военным медикам максимально снижать риск сезонных заболеваний личного состава.



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