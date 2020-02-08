08.02.2020 (22:30)

Ульяновские десантники преодолели почти половину пути на маршруте комбинированного марш-броска

Ульяновские десантники преодолели почти половину пути комбинированного марш-броска и прибыли в Нижний Новгород. Свой переход гвардейцы-десантники начали с полигона «Поливно» под Ульяновском.

«Крылатая пехота» прибыла в Нижний Новгород, преодолев почти половину пути из тысячи шестисот километров. Свой марш-бросок десантники посвящают двум датам - 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ. Принимает участие в марш-броске 30 человек из Ульяновского десантно-штурмового соединения. Это именно те военнослужащие, которые показали самый высокий уровень физической подготовки.

Нижегородцы приветствовали участников марш-броска в одном из главных парков города - Парке Победы. Там же десантники возложили цветы к мемориалу «Бати»-командующему ВДВ генералу В.Ф.Маргелову и Мемориалу Советским войнам-освободителям Польши от фашистов, продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою. Повара прямо на улице показали мастер класс для жителей города по приготовлению солдатской каши на 150 человек в течении 30 минут после чего каждый желающий смог попробовать эту особенную кашу.

Участники марш-броска прошли пешей колонной по улицам города и посетили Нижегородский Кремль, который был построен в 1515 году.

Как признаются сами участники - им выпала честь пройти по героическим местам, где наши деды и прадеды сражались за мир и свободу. Кроме этого, этим марш-броском они ещё раз доказывают - являются достойными последователями легендарного командующего - Героя Советского Союза Василия Маргелова.

19 февраля, участников марш-броска будут чествовать на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.



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