09.02.2020 (06:00)

В Мытищах открыт и освящён памятник генерал-полковнику Соловьёву Юрию Васильевичу

8 февраля 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище прошла церемония открытия памятника советскому и российскому военачальнику, генерал-полковнику Соловьёву Юрию Васильевичу. В церемонии приняли участие более 100 ветеранов, военнослужащих и гостей. В их числе был и командующий объединением противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин.

Гости, выступавшие на митинге, выразили слова скорби вдове, Соловьёвой Татьяне Владимировне, а также упомянули о вкладе Юрия Васильевича в становление и развитие системы противовоздушной и воздушно-космической обороны. В церемонии также принимали участие рота почетного караула и военный оркестр. После возложения цветов, памятник был освящен.

Юрий Соловьёв родился 11 мая 1948 года в городе Сретенске Читинской области. В 1969 году окончил Орджоникидзевское зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны. Службу проходил на таких значимых должностях, как начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ордена Ленина Московского округа ВВС и ПВО (1999—2002), командующий войсками Командования специального назначения (2002—2008). Внес весомый вклад в становление и развитие системы противовоздушной и воздушно-космической обороны столичного региона и страны в целом. В запасе работал помощником генерального директора ПАО «НПО „Алмаз“ имени академика А. А. Расплетина». 10 января 2001 года признан Заслуженным военным специалистом Российской Федерации. Ровно год назад Юрий Васильевич ушел из жизни.



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