08.02.2020 (21:30)

В объединении ВКС особого назначения организованы профилактические мероприятия по профилактике заболеваний военнослужащих

В объединении космических войск Воздушно-космических сил в зимнем периоде обучения особое внимание уделяется профилактике заболеваний среди личного состава.

В связи с сезонным ростом острых респираторных заболеваний среди военнослужащих проводится комплекс санитарно-профилактических мероприятий, в частности разворачиваются нештатные изоляторы для лечения инфекционных больных, проводятся занятия медперсоналом, формируется резерв медицинского имущества и медикаментов на случай санитарно-эпидемиологической обстановки гриппа и ОРЗ.

Ежедневно во всех соединениях, частях и подразделениях объединения проводится осмотр военнослужащих, не допускается длительное нахождение на открытом воздухе в условии низких температур, организованы сквозные проветривания помещений, а также поддержание высоких температур в сушилках подразделений для одежды и обуви. Дополнительно оборудуются пункты обогрева личного состава, особое внимание в этом вопросе уделяет в тех подразделения, которые дислоцируются в северных широтах.



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