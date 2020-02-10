10.02.2020 (00:00)

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы

На сайте военного ведомства продолжается публикация уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».

Фотодокументальный проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от «коричневой чумы» – немецко-фашистских захватчиков.

Подборка фотоснимков, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны: о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.

Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу.

Многие материалы публикуются впервые.

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из семейных и личных архивов.



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