09.02.2020 (01:00)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошла «Лыжня России - 2020»

В Амурской области в соединении дальней авиации военнослужащие авиационного соединения гарнизона «Украинка» приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Данное мероприятие организовано и проведено в рамках месячника сплочения воинских коллективов под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Глеба Фролова и помощника командира соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

В лыжной гонке приняли участие военнослужащие соединения и авиационного полка, представители региональных юнармейских отрядов, а также члены семей военнослужащих.

По итогам лыжной гонки участники, занявшие призовые места, получили грамоты, памятные призы, медали и кубки соответственно.



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